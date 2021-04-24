محمد بن راشد: التعليم يبني شخصية همها البقاء على قيد الإنسانية لا على قيد الحياة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية همها أن تبقى على قيد الإنسانية لا على قيدالحياة.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": " #علمتني_الحياة أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية.شخصية لا تفرق بين إنسان وآخر بناء على عرق أو دين أو مذهب.شخصية لا تظلم أخيها الإنسان ولا تؤذيه..شخصية تقترب من آلام البشرلتخفف عنهم..شخصية همها أن تبقى على قيد الإنسانية لا على قيدالحياة"

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