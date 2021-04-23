مسابقة دبي للقرآن تستمع إلى 4 متسابقين جدد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغ التنافس بين المتسابقين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم أشدّه، وشهدت الأمسية اختبار مجموعة جديدة من المتنافسين في حفظ القرآن وتجويده، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم بوملحة، ورئيس لجنة التحكيم، فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي المازمي.

وبدأت لجنة الاختبار في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 24 (دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله) الاستماع لأربعة متنافسين جدد.

وتولى فضيلة الشيخ صلاح محمود محمد الصغير، عضو لجنة التحكيم، طرح الأسئلة على المتسابقين، فيما تولى فضيلة الشيخ عبدالله محمد سعيد باعمران الفتح عليهم، برعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات، ومشاريع قرقاش، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وقال ممثل باكستان، المتسابق محمد حبيب حبيب، إنه ولد في الإمارات، وحفظ القرآن الكريم بعمر العاشرة على يد والدته الحافظة لكتاب الله، وختم الحفظ في مدة خمس سنوات.

فيما ذكر ممثل الكونغو، برازافيل واغي عمر، أنه حضر إلى الدولة للعمل في التجارة، ويدرس في السنة الرابعة بكلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، مضيفاً أنه بدأ حفظ القرآن في المدرسة بسن الـ16، وختمه في سنتين.

وذكر ممثل نيجيريا، عبدالرحمن شيهو ميهولا، أنه إمام بمسجد راشد علي المُزكي، وطالب ماجستير بجامعة بولتون في رأس الخيمة، لافتاً إلى أن بدأ الحفظ منذ الصغر.

وأفاد ممثل ساحل العاج، عيسى واغي، بأنه حضر إلى الدولة للعمل في التجارة، والتقديم للجامعة القاسمية لاستكمال دراسته، لافتاً إلى أنه بدأ حفظ القرآن في الـ14، وختمه في ثلاث سنوات.

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