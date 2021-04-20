بلدية دبا الفجيرة تغلق 23 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات خلال 3 أشهر

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 23 منشأة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد «كورونا» منها عدم التباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامة، وأغلقت محلاً تجارياً بعد ثبوت عدم التزامه بالاشتراطات المعمول بها بتأخير تجديد الرخصة.

ونفذت فرق البلدية جولات تفتيشية ميدانية على 1117 منشأة، أسفرت عن إنذار 105 محال، وتحرير 70 مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية من دون تصريح، بالإضافة إلى إصدار 1206 بطاقات صحية للعاملين.

ووجهت البلدية 250 مخالفة و264 إنذاراً لمنشآت غير ملتزمة بتطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية التي تتعلق بنظافة المعدات والمكان ووجود الحشرات في المحال، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة صحية للعمال. وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، مؤكداً سعي البلدية لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

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