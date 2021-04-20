المصدر: الامارات اليوم

إجراءات

لاحظ قراء وجود تراخٍ في الإجراءات الاحترازية المطبقة في المباني السكنية، لافتين إلى تكدس المصاعد في كثير من الأحيان مع عدم توافر معقمات أو ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي قد يزيد من فرص انتشار فيروس «كورونا».

وجبات

لاحظ سكان من إمارة الفجيرة استمرار بعض الأسر بتوزيع وجبات رمضانية على الجيران والعمال المجاورين لمنازلهم، مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية المفروضة عليهم، مطالبين بتكثيف التوعية بمدى خطورة هذا السلوك على صحة المجتمع.

مواقف

أفاد قراء يسكنون في منطقة الراشدية بعجمان، بأن المواقف المجانية التي كانت أمام منازلهم على شارع الشيخ خليفة بن زايد، تحولت إلى «مدفوعة» بعد الانتهاء من عمليات الصيانة وتوسعات الطريق.

ارتباك

ارتبك سائق قادم من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، حين سلك مخرج 60 متجهاً إلى شارع النهدة، إذ دخل إلى الاتجاه المعاكس في إشارة الجسر الذي يقود إلى منطقة المزهر، وساعده سائقون آخرون على العودة إلى طريقه.

تسول

حددت شرطة دبي قنوات اتصال عدة للإبلاغ عن المتسولين في إطار حملتها لمكافحة التسول، منها الاتصال بالرقم الموحد 901 أو عبر خدمة عين الشرطة، أو من خلال التطبيق الذكي.

عدوانية

اشتكى سائقون من ارتفاع نسبة العدوانية لدى عدد ليس قليلاً من السائقين، لاسيما خلال الساعة الأخيرة التي تسبق وقت الإفطار، داعين إلى الالتزام بسلوكيات وآداب القيادة في شهر رمضان، الذي يمثل فرصة للارتقاء بالقلوب والنفوس إلى أعلى درجات التسامح والأخلاق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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