محمد بن زايد: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على وجوب ترك عالم لأجيال المستقبل خال من الأحقاد والكراهية.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان:"الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان"..هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعا تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية..علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية".

#محمد_بن_زايد: تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان "الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان" هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاما الماضية ومسؤوليتنا جميعا تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية pic.twitter.com/YTxgmep81a — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 19, 2021

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