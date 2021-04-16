توظيف.. اتفاق دولي لتطوير مهارات قادة المستقبل

المصدر: إعداد : أشرف جمال

وقّعت أكاديمية أبوظبي الحكومية وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، المتخصصة في تدريب وتعليم وتطوير موظفي القطاع العام في سنغافورة، مذكرة تفاهم تتيح للطرفين تبادل المعرفة والخبرات في القطاع العام ضمن مجالات الريادة والحوكمة والإدارة العامة.

وتم توقيع المذكرة إلكترونياً خلال الاجتماع الثالث عشر لملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، والذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، بحضور الرئيسين المشتركين للملتقى، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، خلدون المبارك، والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية، إس. اسواران.

واتفق الطرفان على العمل معاً لتطوير برامج تدريبية وتعليمية جديدة بهدف تنمية الكفاءات في قطاع الخدمات العامة في سنغافورة وأبوظبي، ويتيح الاتفاق للطرفين فرصة الاستفادة من خبراتهما الواسعة والغنية في مجال القطاع العام والحوكمة، كما يفتح المجال أمام أكاديمية أبوظبي الحكومية لتطبيق خبراتها الدولية على أرض الواقع، وتعزيز مسيرة التعلم لموظفي حكومة أبوظبي.

وسيكون دعم كلية الخدمة المدنية حيوياً بالنسبة للأكاديمية، بينما يواصل الطرفان التركيز على تزويد قادة المستقبل في أبوظبي بالمهارات اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

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