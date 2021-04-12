محمد بن زايد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في "تويتر" جاء فيها: "أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل..داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض".

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