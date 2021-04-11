مفاجأة سارة من شرطة دبي لسائح قبل صعوده إلى الطائرة والمغادرة

المصدر: محمد فودة-دبي

فاجأت إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سائحاً بتسليمه محفظته التي تحوي سبع بطاقات ائتمانية قبل صعوده إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، وذلك بعد أن سقطت منه في سيارة أجرة قبل موعد رحلته بنحو 3 ساعات دون أن ينتبه.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية قال العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي ، إن السائح خرج من الفندق الذي يقيم فيه الساعة 11 صباحاً لكن أسقط محفظته في مقعد سيارة الأجرة الخلفي أثناء اتجاهه إلى المطار بسبب تسرعه، ثم توجه إلى إنهاء إجراءات السفر، فيما انطلق سائق السيارة وخرج من المطار حتى أوقفه أحد الركاب وعثر على المحفظة فقدم بلاغاً للشرطة.

وأضاف الكتبي أن الشرطة السياحية تواصلت مع الإدارة العامة لأمن المطارات، وتبين أن السائح أنهى إجراءات الفحص وحصل على التذكرة وفي طريقه إلى الطائرة، لافتاً إلى أن ضباط الشرطة السياحية وبالتعاون مع أمن المطارات ومطارات دبي تمكنوا من الوصول إلى بوابة صعود الطائرة حيث كان السائح ينتظر رحلته وفاجأوه بمحفظته.

من جهته قال السائح إنه لم يكتشف اختفاء المحفظة إلا أثناء إجراءات الفحص في المطار، الأمر الذي أصابه بالصدمة ولم يعرف كيف يتصرف في ظل ضيق الوقت أمامه، واتخذ القرار بضرورة اللحاق برحلة الطائرة حتى لا تفوته، مشيراً إلى أنه فوجئ بحضور ضباط شرطة دبي لتسليمه المحفظة ما يؤكد مدى حرصهم واهتمامهم بزوار الإمارة، مبيناً أنها المرة الأولى التي يزور فيها دبي، ولن تكن الأخيرة لما لمسه من أمن وأمان واهتمام كبير بالسياح.

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