مواعيد عمل المرور والترخيص بأبوظبي في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت شرطة أبوظبي ساعات الدوام بمراكز خدمة العملاء بمديرية المرور والدوريات ، ومراكز تقديم خدمة ترخيص المركبات التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية خلال شهر رمضان المبارك بكل من أبوظبي والعين والظفرة ،من الساعة 8 صباحاً والى الساعة الرابعة عصراً ، وبالنسبة لمحطات خدمة الفحص الفني للمركبات خلال الشهر الفضيل وفق التالي:

تكون مواعيد العمل للمركبات الخفيفة على مدار 24 ساعة في محطة مبنى السلامة في ابوظبي، و من السابعة صباحاً إلى السادسة مساء في مبنى السلامة بمصفح، عدا أيام السبت فتكون مواعيد العمل من العاشرة صباحا الى الرابعة عصراً، وفي مبنيي السلامة عالم السيارات ومحوي بابوظبي من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا ومن الثامنة مساء إلى الثانية صباحا عدا أيام السبت من العاشرة صباحاً إلى الراعبة عصراً فيما تكون بمبنى السلامة بالسمحة من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً عدا أيام السبت من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً.

وتكون مواعيد العمل في كل من مباني السلامة في بني ياس ومركز ياس مول ومبنى السلامة في "خليفة أ" ومكتب تصاريح الصبغ -الاستقلال، وذلك في فترة واحدة من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً .

وفِي محطات الفحص الفني بالعين" بمبنى السلامة في فلج هزاع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي مبنى السلامة بالبطين على فترتين من الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً ومن الثامنة مساء إلى الثانية صباحاً عدا أيام السبت من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً ، وفي مباني السلامة بكل من رماح والوقن والفقع ومساكن من الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً، وفي مبنى السلامة بمزيد على فترتين من الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً ومن الثامنة مساء إلى الثانية صباحاً .

وفي مدينة الظفرة، يكون العمل بجميع محطات الفحص الفني من الثامنة صباحاً، ولغاية الثانية ظهراً ، عدا مبنى السلامة بمدينة زايد من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء باستثناء أيام السبت من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً

وبالنسبة لمحطات الفحص الفني للمركبات الثقيلة "أمان" بمدينة أبوظبي يكون الدوام بمركز الفحص الفني في مصفح من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء ومن الثامنة مساء حتى الواحدة صباحاً عدا أيام السبت من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً ، وفي مركز الفحص الفني -الفاية من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء .

وفي مدينة العين تحددت مواعيد العمل على فترتين في مركز الفحص الفني -مزيد من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً ومن الثامنة مساء إلى العاشرة صباحاً، فيما تكون مواعيد العمل بمراكز الفحص الفني في كل من الساد والقوع والهير من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً .

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