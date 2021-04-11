حاكم الشارقة يسلم شهادات الملكية لأصحاب بنايات سور كلباء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع بنايات سور كلباء الواقعة في منطقتي سهيلة وسور كلباء.

وسلم سموه عددا من أصحاب الأراضي، التي أعيد تأهيلها ضمن المشروع، شهادات الملكية الخاصة بهم، مهنئاً إياهم ومتمنياً لهم التوفيق في ما ستضمه البنايات من مرافق ووحدات سكنية.

ويأتي المشروع، الذي بلغت تكلفته 180 مليون درهم، بناء على مكرمة وتوجيهات سموه بإعادة تخطيط المنطقة وتطوير المظهر الحضري للواجهات بمواصفات متميزة لخدمة القاطنين والزوار، وتماشياً مع تطوير طريق شاطئ كلباء ضمن المشروعات التنموية في المنطقة.

واستمع سموه إلى شرح من مستشار دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي المهيري، حول ما يتضمنه المشروع من البنايات وتوزيعاتها على منطقتي سهيلة وسور كلباء، والخدمات والمرافق الإضافية الأخرى المزمع إنشاؤها على الطرق الخارجية والمناطق المحيطة بالبنايات.

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة عند البناية التي اكتمل إنشاؤها ليطلع على مستوى التجهيزات ومواصفات البناء، وما تتميز به الوحدات السكنية من خدمات ومرافق، موجهاً بتوفير أقصى درجات الراحة والخدمات الأساسية بالوحدات السكنية في المشروع.

كما تفقد سموه أحد المحال التجارية الملحقة بالبناية، واطلع سموه على نموذج لمساحة المحال وتجهيزاتها الخاصة بما يتناسب مع مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تطوير المنطقة.

ويشمل مشروع بنايات سور كلباء إنشاء وصيانة 105 بنايات تتوزع الواحدة منها ما بين الوحدات السكنية والمحال التجارية، بإجمالي 420 شقة سكنية و319 محلاً تجارياً تطل على واجهة كورنيش كلباء.

ويتكون كل مبنى من أربع وحدات سكنية وثلاثة محال تجارية.

وتضم منطقة البنايات رواقا خاصا مسقوفا لخدمة المشاة والمتسوقين، كما سيتم تطوير المواقع المحيطة بالمشروع وتوفير المواقف المخصصة للسيارات، إلى جانب رفد المنطقة بالمسطحات الخضراء وإنشاء بحيرة لممارسة الرياضات البحرية.

ووضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس، حجر الأساس لميدان برج الساعة بمدينة كلباء، ضمن المشروعات التطويرية والسياحية للمرافق العامة والبنية التحتية بالمنطقة.

وسيشكل ميدان برج الساعة حال اكتمال عمليات الإنشاء فيه أحد المعالم المميزة للمدينة، وتشمل عمليات التطوير توسعة الميدان وتعديل قطره إلى 104 أمتار، وإنشاء برج الساعة بارتفاع 42 متراً على مساحة 668 مترا مربعا، تتوسطه ساعة زمنية في أعلى البرج من مختلف الاتجاهات ويُمكن رؤيتها من جميع أنحاء المدينة.

كما سيضم البرج عددا من المرافق وممرات العبور الآمن التي تتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع من الفئات المختلفة، ونفقا خاصا يؤدي إلى برج الساعة، إضافة إلى مصعد مخصص للوصول إلى طوابق البرج المختلفة.

وتتوسط الميدان نافورة مبتكرة، تمثل فوهاتها التوقيت الزمني، حيث تحدد الفوهات الاثنتا عشرة الرئيسة عدد الساعات، بينما تحدد الفوهات الثانوية الأخرى عدد الدقائق، لتشكل معلماً فريداً ومميزاً يضاف إلى الميدان، كما سيتضمن الميدان أربع فوهات إضافية موازية لشارع الوحدة.

وسيتم إنشاء شرفتين إضافيتين بارتفاعات مختلفة تتيحان لزوار البرج رؤية المناظر المحيطة بالميدان.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته على أعمال تطوير شارع الوحدة الذي يربط الطريق من ميدان وبرج الساعة حتى شارع كورنيش كلباء.

ويتضمن المشروع تطوير الشارع بطول 4200 متر، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الهندسية لطريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه، مع طريق خدمي ومواقف جانبية للسيارات، لرفع مستوى السلامة وتسهيل الحركة المرورية للمركبات من الاتجاهين.

وتعرف سموه على العمليات الإنشائية المزمع تنفيذها لمشروع تطوير شارع الوحدة مع المرافق الإضافية.

حاكم الشارقة يستمع إلى شرح حول المشروعات الجديدة. Àمن المصدر

حاكم الشارقة خلال اطلاعه على العمليات الإنشائية المزمع تنفيذها. Àمن المصدر

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