محمد بن راشد يشكر أبطال خط الدفاع الأول في اليوم العالمي للصحة
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشكر لأبطال خط الدفاع الأول في فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، معتبراً إياهم صمّام الأمان والصحة في بلادنا.
وقال سموّه في التغريدة: "شكراً أبطالنا.. شكراً خط دفاعنا.. شكراً صمّام الأمان والصحة في بلادنا".
#محمد_بن_راشد: شكراً أبطالنا .. شكراً خط دفاعنا .. شكراً صمام الأمان والصحة في بلادنا ..#يوم_الصحة_العالمي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/sqENnUaV15— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 7, 2021
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