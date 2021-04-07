محمد بن راشد يشكر أبطال خط الدفاع الأول في اليوم العالمي للصحة

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشكر لأبطال خط الدفاع الأول في فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، معتبراً إياهم صمّام الأمان والصحة في بلادنا.

وقال سموّه في التغريدة: "شكراً أبطالنا.. شكراً خط دفاعنا.. شكراً صمّام الأمان والصحة في بلادنا".

 

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