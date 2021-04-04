«مواصلات الإمارات» توفر 33 مليون لتر مياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفر الغسل الجاف للمركبات، 33 مليون لتر من المياه لمواصلات الإمارات، العام الماضي، إذ استفادت 443 ألفا و657 مركبة من هذه التقنية.

وأكّد مدير قطاع الخدمات الفنية للأفراد في مواصلات الإمارات، المهندس فاضل عطا الله، أن الغسيل الجاف يشكّل فارقاً كبيراً مقارنة مع الأساليب التقليدية في غسيل المركبات، كما أنه يوفر حماية طويلة الأمد لصبغ المركبة، عبر تقنية النانو، التي تسهم في تنظيف وتلميع وحماية المركبة، إلى جانب عدم اقتصار الخدمة على غسيل المركبة، إنما تلميعها أيضاً.

وقال إن مواصلات الإمارات متعاقدة مع ثماني جهات لتقديم خدمات الغسيل الجاف للمركبات في 25 موقعاً مختلفاً في كلٍ من أبوظبي ودبي والشارقة ومدينة العين من خلال 170 عامل خدمة.

وذكر مدير وحدة الغسيل الجاف، بهاء رواشدة، أن الوحدة تحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة، لا تسبب ضرراً للمركبة، موضحاً أن خدمة الغسيل الجاف تمتاز أيضاً بالسرعة، إذ لا تتعدى 20 دقيقة.

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