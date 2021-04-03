شرطة رأس الخيمة تنشر الوعي المروري بـ «قد بأمان»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

دشّن مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد النقبي، فعاليات مُبادرة إلكترونية تحت شعار «قد بأمان.. لتصل بسلام» ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة، والمجلس المروري الاتحادي، الهادفة إلى تعزيز المؤشر الوطني في خفض الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناجمة عنها، انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين سلامة الطرق ونشر الوعي المروري بين مختلف شرائح المجتمع خصوصاً مستخدمي الطريق، تحقيقاً لرؤية الدولة، في أن تكون من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة المرورية.

وأوضح النقبي، أن فعاليات المُبادرة الإلكترونية، ستشمل عرض مجموعة من فيديوهات توعية مرورية في ما يخص الانحراف المفاجئ، وعبور الإشارة الضوئية، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي عبر عرض 12 لوحة إلكترونية موزعة ما بين مركز المنار مول، والحمرا مول التجاري، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأشار إلى تدشين معرض مروري توعوي يهدف إلى تعريف الزوّار بمخاطر الانحراف المفاجئ، وعبور الإشارة الضوئية، وعدم الالتزام بخط السير من خلال ما يتم عرضه في الشاشات الإلكترونية، سعياً نحو خلق جيل واعٍ مثقف ومدرك لأهمية الوصول إلى المنظومة المتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر وخالٍ من الحوادث المرورية، داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون مع الجهود الشرطية والمرورية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على الطرقات من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور.

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