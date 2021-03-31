المصدر: الامارات اليوم

تباعد

اشتكى مرتادون لمركز لياقة بدنية عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أثناء ممارسة التمارين الرياضية المعتادة، بالإضافة إلى تجاوز عدد الأشخاص الموجودين في القاعة الحد المسموح به في المراكز الرياضية المغلقة.

إشارات

طالب سائقون بتحويل الإشارات في كل من دبي والشارقة إلى «رقمية»، باعتبارها أكثر تنظيماً لحركة سير السيارات، وضبط الحركة المرورية، ومن شأنها التقليل من وقوع الحوادث بسبب السرعة الزائدة من بعض السائقين، بهدف قطع الإشارة قبل تحولها إلى اللون الأحمر.

مقاعد

لاحظ مستخدم لمترو دبي أن بعض الركاب يجلسون على المقاعد المكتوب عليها «ممنوع الجلوس»، ما يخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

حديقة

طالب مرتادون لحديقة العلم في عجمان بفتح دورات المياه المُغلقة منذ ما يزيد على ستة أشهر لحاجتهم وحاجة ذويهم لاستخدامها خلال فترات زيارتهم للحديقة، لافتين إلى أنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق دورات المياه كل هذه الفترة.

ساحات

تكتظ الساحات الترابية في عجمان بتجمع العشرات من الشباب في نهاية العُطلة الأسبوعية لممارسة الألعاب الرياضية من دون تطبيق للإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، بالمخالفة للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بالحفاظ على الصحة والسلامة.

مطاعم

لجأت مطاعم فندقية خلال الفترة الأخيرة إلى تشجيع وطمأنة متعامليها الراغبين في الحجز، وذلك عبر إعلامهم بأن العاملين في المطعم قد تلقوا جرعتي اللقاح في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها.

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