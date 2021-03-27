شرطة أبوظبي تنشر المعرفة بـ «أسرتي تقرأ»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع «رفلكشنز آرت غاليري» في السيف مول، مبادرة (أسرتي تقرأ)، تزامناً مع شهر القراءة لبناء مجتمع قارئ ومتسلح بالعلم والمعرفة.

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العميد مبارك سيف السبوسي، أهمية صقل مهارات الأطفال بالقراءة، حاثاً الأسر على توفير البيئة الملائمة التي تعزز اهتمام أبنائهم بالكتب المفيدة في شتى المجالات بما يساعدهم على بناء معارفهم وإثرائها، لافتاً إلى أن القراءة هي الأداء التطويرية الحقيقية لبناء المجتمعات السليمة.

وأوضح أن الفعالية تضمنت مجموعة من الأنشطة منها مسرح العرائس، وقدّم فيه الأطفال قصصاً هادفة من تأليفهم، وعرضاً لرسم مشاهد قصة من تأليف الطفل المشارك، فيما تم قراءة بعض القصائد الشعرية، وجرى خلال الفعالية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كافة، وفق أفضل الممارسات المطبقة.

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