الحكام ينعون حمدان بن راشد: الإمارات فقدت رجلاً وطنياً نبيلاً نذر حياته لوطنه

المصدر: إمارات الدولة - وام

نعى أصحاب السمو حكام الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس، وأعلنوا الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام اعتباراً من أمس.

وأجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال بيان للديوان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافاه الأجل المحتوم صباح أمس الأربعاء 10 شعبان 1442 هجرية الموافق 24 مارس 2021 ميلادية».

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجاء في بيان للديوان: «ينعى ديوان حاكم عجمان بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأنجال الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال بيان للديوان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والى أبناء الفقيد، وعموم آل مكتوم الكرام، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس».

وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إنه برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله وأحسن مثواه، تفقد الإمارات رجلاً وطنياً نبيلاً، وقائداً من طراز رفيع، ومفكراً اقتصادياً قل مثيله، نذر كل وقته خدمة لوطنه، وبذل كل ما لديه من أجل تلبية حاجات الناس.

وأضاف سموه في كلمة رثى فيها الشيخ حمدان بن راشد: «الإمارات تودّع رجلاً من رجالاتها تستذكر خصاله، رحمه الله، وتدرك أنه من بناة الوطن وأحد الرجال الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في رحلة بناء هذه الدولة العظيمة».

واختتم سموّه كلمته قائلاً: «أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ والى أبناء الفقيد رحمه الله، وإلى آل مكتوم الكرام في مصابهم الجلل وإلى شعب الإمارات الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال الديوان في بيان له: «لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البررة ورجلاً من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء».

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أنجال الفقيد وذويه وشعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

وتقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين لمدة 10 أيام وتنكيس الأعلام اعتباراً من أمس، وتعطيل الدوائر المحلية بالإمارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.

وأجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في اتصال هاتفي مماثل، تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

وقال بيان صادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعمل الوطني والإنساني قضاها سموّه في خدمة وطنه وأمته في مختلف المحافل الدولية».

وتقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة لآل مكتوم الكرام ولشعب دولة الإمارات في فقيد الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس.

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