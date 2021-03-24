"الشؤون الإسلامية" توجه أئمة المساجد بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ حمدان بن راشد بعد صلاة المغرب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت الشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تعميما لجميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بإقامة صلاة الغائب على فقيد البلاد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وذلك بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء.

كما دعت إلى تنبيه المصلين للمشاركة في الصلاة مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

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