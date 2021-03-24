أحمد بن سعيد: رحم الله الشيخ حمدان بن راشد صاحب القلب الكبير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال سموه في التغريدة: "رحم الله الشيخ حمدان بن راشد، صاحب القلب الكبير، لقد كان للفقيد الغالي بصمات واضحة على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى نهضة دبي، ولا ننسى أياديه البيضاء في العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وفي مختلف مناطق العالم".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "نرجو له الرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً. خسارتنا فيك كبيرة يا أبا راشد، فقد كنت أخاً كبيراً ومعلماً وملهماً، وإنا على فراقك لمحزونون. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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