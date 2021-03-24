سيف بن زايد: صادق المواساة في وفاة فقيد الإمارات ورجل الإنسانية حمدان بن راشد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في "تويتر"، جاء فيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي محمد بن راشد في وفاة فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد، رجل الإنسانية الذي رحل إلى ربه راضيا مرضيا، تاركا بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، أثابه الله على جميل صنائعه وغفر له وأسكنه فسيح جناته".

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