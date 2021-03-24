محمد بن زايد: أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد في هذا المصاب الجلل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، وقال سموه إن الدولة فقدت أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في "تويتر".

وجاء في التغريدة: "فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

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