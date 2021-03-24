قرقاش ينعى حمدان بن راشد: فقدت الإمارات رجلاً من رجالها التاريخيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وقال إن الإمارات فقدت رجلاً من رجالاها التاريخيين بوفاته وذلك في تغريدة نشرها قرقاش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في نص التغريدة: "فقدت الإمارات اليوم رجل من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخا عزيزا جليلا، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان".

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