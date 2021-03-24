حمدان بن راشد في سطور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ولد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

حاصل على شهادة الزمالة الفخرية لـ"الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية" في لندن وشهادة الزمالة الفخرية من الكلية ذاتها في أدنبرة وغلاسكو، وحصل على دكتوراه فخرية من جامعة الجزيرة في الخرطوم.

يشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نائب حاكم دبي.

أشهر مبادراته جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

نال لقب "الشخصية الحضارية" لعام 2016

نال جائزة "عرب تكنولوجيا" للإنجاز الحياتي عام 2005

اختاره الاتحاد الدولي للمستشفيات كأفضل شخصية عالمية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة في 2005

نال جائزة الشخصية الإنسانية من مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة في دبي بعام 2000

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