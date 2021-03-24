محمد بن راشد ينعى حمدان بن راشد: "رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال سموه في التغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم"

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