بث مباشر لعملية إطلاق القمر الاصطناعي البيئي "MDSAT1"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع الإمارات اليوم نقلاً حياً ومباشرا لعملية إطلاق القمر الاصطناعي MDSAT1.

ويعد قمر MDSAT1 أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي، على متن صاروخ الإطلاق الروسي (سويوز 2.1 إي) من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

البث المباشر لإطلاق "دي إم سات 1"، أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء https://t.co/Os2t5QN4X0 — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 22, 2021

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