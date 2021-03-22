بث مباشر لعملية إطلاق القمر الاصطناعي البيئي "MDSAT1"

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم موقع الإمارات اليوم نقلاً حياً ومباشرا لعملية إطلاق القمر الاصطناعي MDSAT1.

ويعد قمر MDSAT1 أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي، على متن صاروخ الإطلاق الروسي (سويوز 2.1 إي) من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

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