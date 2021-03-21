محمد بن زايد يهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات بعيد الأم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" وجميع الأمهات بمناسبة يوم الأم العالمي الذي يصادف في الحادي والعشرين من مارس من كل عام، معتبرا إياهن رمز الخير والبركة الرحمة والعطاء، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع "تويتر" جاء فيها: "أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".

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