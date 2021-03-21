محمد بن راشد يقرّ استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقرّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن.



وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بُعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الاقامة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

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