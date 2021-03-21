ترسية عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي على تحالف فرنسي - ياباني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فوز تحالف فرنسي - ياباني يضم ثلاث شركات، هي: شركة كيوليس، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، بعقد تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي لمدة 15 سنة (تسع سنوات أساسية، وست سنوات قابلة للتجديد)، بقيمة 542 مليون درهم سنوياً، وذلك بعد مناقصة عامة طرحتها الهيئة، شاركت فيها أربعة تحالفات وشركات عالمية متخصصة في تشغيل وصيانة القطارات، وبعد تحليل العروض المقدمة تمت ترسية العقد على التحالف الفرنسي الياباني، لتقديمهم أفضل العروض الفنية والمالية.

وقع العقد، من جانب الهيئة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، وعن التحالف، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس ماري انج ديبون، ومدير الاستثمار والخدمات في شركة ميتسوبيتشي للصناعات الهندسية الثقيلة اكي هيكو نوزاكا، ونائب مدير عام البنية التحتية للمواصلات تورو كيمورا، وسيتولى التحالف عملية تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، اعتباراً من الثامن من سبتمبر المقبل، تسبقها فترة تحضيرية.

وقال الطاير: يقوم التحالف، بموجب العقد، بتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وكذلك (مسار 2020)، بالإضافة إلى خدمات تشغيل ترام دبي، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو والترام، شاملاً القطارات، ومراكز التحكم، والمحطات والبنية التحتية التابعة لها، وتوفير خدمات نقل الركاب على مستوى عالٍ ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً، ويشمل العقد تشغيل وصيانة أنظمة التشغيل الآلية للمترو وأنظمة التعرفة، الخاصة بتحصيل الإيرادات، من خلال بيع وتعبئة بطاقات (نول)، إضافة إلى توفير وظائف قيادية وفنية وإدارية للمواطنين، مؤكداً حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية.

وأضاف: سيقوم التحالف خلال الفترة التحضيرية بالتنسيق مع الشركة المشغلة حالياً، لتسلم المهام، وضمان توفير مستوى عالٍ من السلامة، من خلال الرقابة على سلامة نظام المترو والترام والعمل على تطويرها، والتنسيق والتكامل بين المترو والترام ووسائل المواصلات الأخرى، إلى جانب نقل الموظفين العاملين لدى المشغل الحالي إلى المشغل الجديد.

وأوضح الطاير أن أسلوب التعهيد في تشغيل وصيانة المترو والقطارات معمول به في عدد من أنظمة المترو والترام بمختلف دول العالم، مثل خطوط مترو لندن وسنغافورة وباريس وسيدني.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس، ماري آنج ديبون: نتشرف باختيارنا لتشغيل وصيانة نظام المترو المتطور دون سائق في دبي، وتشغيل ترام دبي، الذي يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي علي كامل الخط، مؤكدة اعتزاز شركة كيوليس بخبرتها بإدارة شبكات المترو والترام الآلية، ونتطلع إلى إقامة شراكة تعاونية مع هيئة الطرق والمواصلات لتجسيد رؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news