«الأرصاد» يعلن موعد بداية فصل الربيع في الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تشهد بداية الفترة الانتقالية، التي تسمى «الاعتدال الربيعي»، وهي الفترة الانتقالية ما بين فصلَي الشتاء والصيف، لافتاً إلى أنها تتميز باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وذكر المركز أن الغد يشهد تعادلاً بين طول النهار وطول الليل، وهي بداية الفترة الانتقالية (الاعتدال الربيعي)، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حول الشمس، ومعها تطول فترة النهار تدريجياً، وترتفع درجات الحرارة خصوصاً في فترات النهار ، ويراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 35 و38 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن متوسط درجات الحرارة الصغرى، خلال هذه الفترة، يراوح بين 23 و25 درجة مئوية، فيما تظل فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف مهيأة على الدولة خلال هذا الفصل، مشيراً إلى أن معدلات الرطوبة النسبية العظمى تراوح بين 62 و82%، بينما يراوح متوسط الرطوبة بين 36 و47%.

ونوّه المركز بأن الرياح، خلال هذا الفصل، تكون معتدلة السرعة بوجه عام، حيث تتأثر الدولة بدورة نسيم البر والبحر في معظم أيام الفصل، وتنشط الرياح أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، ويراوح متوسط السرعة العظمى بين 27 و30 كم/الساعة.

وقال: «خلال هذا الفصل يحتمل مرور منخفضات جوية على الدولة، تزيد معها السحب مع فرصة لسقوط الأمطار، ويصل معدل الأمطار لشهر أبريل على الدولة إلى 7.53 ملم، أما المعدل لشهر مايو فهو 2.28 ملم».

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