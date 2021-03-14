59.3 مليون درهم لتطوير مارينا البطين بجزيرة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، أعمال مشروع تطوير وتحسين منطقة شارع مارينا البطين، بكُلفة مالية إجمالية بلغت 59 مليوناً و309 آلاف و261 درهماً، وتضمن المشروع أعمالاً تطويرية تواكب النهضة العمرانية الحضارية التي تشهدها أبوظبي، تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً كمدينة عصرية تتمتع ببنية تحتية نموذجية.

وقد تم الانتهاء من معظم أعمال المشروع الرئيسة، منها أعمال الطريق المزدوج بطول نحو كيلومتر وفتحه أمام الجمهور، والذي يحتوي على دوارين، وتقاطع ذي إشارة ضوئية، وستستمر إجراءات الاستلام وتفقد الأعمال خلال شهر مارس الجاري.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بشبكة تصريف مياه الأمطار وكبلات الكهرباء وأعمال الري والاتصالات وأعمال الطرق وشبكات الإنارة في مناطق المشروع المختلفة، بالإضافة إلى نقل وترحيل الخدمات القائمة من (مياه، وكهرباء، ومياه مبردة، واتصالات، وشبكات ري، وغيرها) إلى مساراتها المعتمدة ضمن شريحة خدمات منتظمة لكامل الشارع، مع إضافة خدمات جديدة حسب متطلبات الجهات الخدمية، من ضمنها أعمال خاصة بمركز أبوظبي للمتابعة والتحكم.

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