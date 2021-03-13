المصدر: الامارات اليوم

التزام

لاحظ مرتادون لأندية رياضية عدم التزام العديد من الأشخاص بوضع كمامات أثناء أداء التمارين، على الرغم من تأكيد القائمين على هذه النوادي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم نزع الكمامة إلا عند ممارسة أنواع محددة من الرياضات.

نفايات

لاحظ قراء عدم التزام الكثير من روّاد المتنزهات والحدائق بإلقاء القمامة والأوساخ ومخلفات النزهات العائلية في الأماكن المخصصة، داعين إلى مزيد من الرقابة من الجهات المعنية.

«سكوتر»

لاحظ قراء زاروا منطقة بوليفارد محمد بن راشد بدبي، أخيراً، انتشاراً لافتاً لاستخدام الـ«سكوتر» الكهربائي كوسيلة للتنقل، بطريقة تهدد سلامة بقية مستخدمي الطريق، مطالبين بضبط استخدام هذه الوسيلة، بما يحافظ على خصوصية المنطقة.

توعية

نوّه أولياء أمور طلبة، في مدرسة الشارقة الخاصة، بمبادرة إدارة المدرسة، لإقامة ورش عمل بتقنيات الاتصال المرئي (عن بُعْد)، تخص الأمن الإلكتروني، وطرق الحفاظ على سلامة الأبناء من حالات التنمر والابتزاز، التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم شبكة «الإنترنت»، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب حثّ أولياء الأمور على التأكد من الإجراءات التي تحقق الخصوصية لأبنائهم.

إجراءات

لاحظ مرتادون لمراكز تجزئة في عجمان حالة من التراخي إزاء إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً في ما يتعلق بالنسب العليا المسموح بها لدخول المتسوقين أيام العطلات الأسبوعية، في ظل كثافة تشهدها تلك المراكز، خصوصاً في متاجر السلع الغذائية، والمطاعم، والملابس.

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٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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