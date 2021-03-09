" طوارئ وأزمات الشارقة " تقرر حزمة من إجراءات وقائية خلال شهر رمضان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة حزمة من القرارات بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل، ولما تفتضية المصلحة العامة والتي تهدف إلى سلامة المجتمع تمثلت في عدم التصريح أو السماح بإنشاء خيم الأفطار العائلي أو المؤسسي أو مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الأفطار في واجهات المطاعم أو في نقاط التجمعات، أو أمام المنازل والمساجد أو من خلال السيارات أو أية وسيله أخرى.

ومنع الإعلان أو تقديم عروض خاصة عن وجبات الأفطار بكافة الوسائل، وأقتصار توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الأسر المحتاجة من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الإمارة.

وستقوم فرق ميدانية مشكلة من الجهات المعنية بتكثيف حملاتها التفتيشة والمراقبة خلال الشهر الفضيل ،وأهاب الفريق بجميع أفراد المجتمع إلى التعاون للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والاتصال على (901) أو من خلال البريد الإلكتروني covid19@shjpolice.gov.ae، في حال ملاحظة أي مخالفة للقرارات الصادرة عنها.

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