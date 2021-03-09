أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" تتصدّر قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصدرت أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير.

ونشرت مجلة "Nature" المتخصصة في مجال العلوم، الصورة الأولى للمريخ من "المسبار"، وقالت إنها تصدرت قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير.

أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" تتصدر قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير، والتي نشرتها مجلة "Nature" المتخصصة في مجال العلوم #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oDkOocDUb8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 9, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news