أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" تتصدّر قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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تصدرت أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير.

ونشرت مجلة "Nature" المتخصصة في مجال العلوم، الصورة الأولى للمريخ من "المسبار"، وقالت إنها تصدرت قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير.

 

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