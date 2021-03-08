بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب من مناطق العائلات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت بلدية الشارقة عن إخلاء أكثر من 13 ألف مخالف وعازب، من المناطق المخصصة للأسر والعائلات، خلال 3000 حملة نفذتها أخيراً، بالتعاون مع شرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وعزا مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، إخلاء العزّاب والمخالفين من مناطق العائلات إلى توفير البيئة المثالية للسكان، والحفاظ على خصوصية الأسر، وضمان سلامتها وأمنها.

وتتولى البلدية قطع الخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة، والتوصيلات الكهربائية العشوائية، والمساكن التي تشهد تكدساً في أعداد المخالفين، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تتطلب التزاماً بالتدابير والإجراءات الوقائية، وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأوضح الطريفي أن الحملات شهدت اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المساكن المخالفة، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود الإيجار الموثقة لديها، وفق شروط تمنع الطرفين من الإخلال بنظام التسكين.

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