رصد ميداني لـ24 ألف مزرعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز مرحلة الرصد الميداني لبيانات المزارع المستهدفة كافة، وذلك ضمن مشروع السجل الزراعي الذي أطلقته الهيئة، أخيراً، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، حيث نجحت فرق العمل المشاركة في مشروع السجل من رصد بيانات ما يزيد عن 24 ألف مزرعة في الإمارة.

ويعد السجل الزراعي الأول من نوعه في الإمارة لمسح البيانات التعريفية للحائز الزراعي والحيازات الزراعية وأنشطة ومكونات الحيازة (المزرعة)، وبيانات الإنتاج الزراعي لمختلف أنواع الزراعات بالحقول المكشوفة والبيوت المحمية والبيوت الشبكية والزراعة المائية بما يلبي احتياجات حكومة أبوظبي لإدارة البيانات والمساعدة في إعداد الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات والحصول على المعلومات ومن أهمها تحديد مدى مساهمة إنتاج القطاع الزراعي في إجمالي استهلاك الامارة (الاكتفاء الذاتي).

وقالت مدير مشروع السجل الزراعي، مدير إدارة الإحصاء والتحليل في الهيئة عائشة النايلي الشامسي إن فرق العمل المعنية بمشروع السجل الزراعي باشرت بالعمل في المرحلة التالية لعملية الرصد الميداني، حيث بدأت بالفعل مرحلة العد البعدي والتي تعتبر إحدى مراحل التدقيق وقياس شمولية المشروع للمزارع المستهدفة، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتمثل في معالجة البيانات من قواعد تخزينها لمقارنة البيانات مع السجلات الإدارية المتاحة والتأكد من استيفاء بنود الاستمارة لاستيفاء البيانات غير المكتملة، في حين يقوم فريق أخر بتصميم جداول مخرجات المشروع بطريقة بسيطة ومباشرة ومفهومة للمستفيدين.

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