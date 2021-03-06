"بلدية دبي" تغلق ٤ مؤسسات غذائية لم تلتزم بالتباعد الجسدي والكمامات

المصدر: وجيه السباعي-دبي

كشفت بلدية دبي عن إغلاق ٤ مؤسسات غذائية، في منطقة البرشاء الأولى، بسبب عدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، وارتداءالكمامات.

وذكرت البلدية أنها خالفت ٤ مؤسسات أخرى، وأنذرت ٢٥، خلال ١٩٤ زيارة تفتيشية ميدانية، بلغت نسبة الالتزام خلالها ٨٣٪؜.

وأوضحت البلدية أن المفتشون يتصدون للمخالفات بإجراءات صارمة، دون تهاون، وأن قرارات الإغلاق والمخالفات جاءت بسبب عدم الالتزامبالإجراءات الاحترازية لفيروس (كورونا)، الخاصة بلبس الكمامة، والتزاحم، وعدم التباعد لمسافة أكثر من مترين، وعدم الالتزام بطاولاتللجلوس، ومراعاة تباعد الطاولات أكثر من أربعة أمتار مربعة بين كل طاولة وأخرى، وعدم تطهير وتعقيم المؤسسات الغذائية من قبل شركاتمعتمدة لدى البلدية».

وتابعت: «يدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافةإلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيقإجراءات النظافة والتعقيم، لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات».

ولفتت إلى أن المفتشون يدققون على المؤسسات الغذائية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدمأغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز. كما يتم تفتيش ومراقبة سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائيةبعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية

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