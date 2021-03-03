المصدر: الامارات اليوم

«سكوتر»

أعرب قراء عن استيائهم من انتشار أشكال مختلفة من أجهزة «سكوتر» في شوارع الدولة، خصوصاً الجانبية منها، مطالبين بتنظيم قيادة هذه الأجهزة حتى لا تتسبب في وقوع حوادث، لاسيما بعد استخدامها من كثيرين وسيلة نقل لمسافات ليست قصيرة.

إزعاج

اشتكى سكان بشارع الوحدة في الشارقة عبور مركبات معدلة ودراجات نارية رياضية بالطريق في ساعات متأخرة من الليل وبسرعات عالية، مسببة إزعاجاً كبيراً لهم، وطالبوا بمراقبة هذا السلوك وضبط المخالفين.

مساعد

اشتكت قارئة مقيمة في أبوظبي صعوبة التحدث إلى أحد موظفي دائرة صحة في الإمارة عبر الهاتف، نظراً إلى الاعتماد على المساعد الافتراضي، وعدم وجود خيار التحدث إلى أحد الموظفين، وطلب إرسال بريد إلكتروني، مع الإشارة إلى أن الرد سيتم خلال 24 ساعة، وهو أمر لا يفيد في حالات الطوارئ.

حضانات

أفاد ذوو أطفال بأن حضانات رفعت قيمة الاشتراك الشهري، أخيراً، بحجة إلزامها من الجهات المعنية بتوظيف ممرضة مختصة لا يقل راتبها الشهري عن 15 ألف درهم، مشيرين إلى أن هذا الأمر يشكل ضغطاً على إمكاناتهم المادية.

مخالفات

تقوم دائرتا البلدية والأزمات والكوارث في إمارة عجمان بزيارات يومية لمطاعم الإمارة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news