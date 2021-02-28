توقف بعض خطوط خدمة الحافلات عبر المدن حتى إشعار آخر وخط دبي الشارقة البحري

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توقف خدمة الحافلات عبر المدن حتى إشعار آخر، وذلك في 11 خط، فيما يستمر تقديم الخدمة في نحو 7 خطوط، لا تزال تعمل حاليا وفقا للجداول الزمنية المعتادة، كما أشارت الهيئة الى وقف خدمة خط الفيري الذي يربط بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة المربى المائي للنقل البحري في مدينة الشارقة وذلك في كلا الاتجاهين.

ووفقا لموقع الهيئة الالكتروني، فان توفير خدمة الحافلات عبر المدن مستمرة بين إمارة دبي وكل من الشارقة وعجمان وحتا، وذلك عبر الخطوط، E303 E306، E307، E307A، E400، E411وE16.

ويصل الخط E16 بين محطة السبخة للحافلات ومحطة حتا للحافلات، كما يربط الخط E303 بين محطة مترو ميدان الاتحاد ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة. ويربط الخط E306 بين محطة الغبية للحافلات ومحطة الجبيل للحافلات في مدينة الشارقة، كما يصل الخط E307 محطة ديرة سيتي سنتر للحافلات، ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة، فيما يعمل خط E307A على نقل الركاب بين محطة مترو أبو هيل، ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة. ويصل الخط E400 بين محطة مترو ميدان الاتحاد في دبي ومحطة حافلات عجمان، فيما يربط خط الحافلات E411 بين محطة مترو اتصالات ومحطة عجمان للحافلات.

وأفادت مصادر الهيئة بعمل الخط C01، الذي ينقل الركاب بين عدد من المناطق الحيوية في المدينة، دون توقف وعلى مدار الساعة. وتخدم الحافلات العامة في إمارة دبي 152 منطقة، تغطي نحو 86.8% من مناطق الإمارة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويبلغ عدد الحافلات العامة في أسطول مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، 1727 حافلة، تتوزع على خمسة أنواع تتضمن الحافلات العادية، والحافلات ذات الطابقين، والحافلات المتوسطة، والحافلات المزدوجة، بالإضافة الى الحافلات الفاخرة. ويصل عدد الخطوط التي تعمل عليها تلك الحافلات 167 خطاً.

يذكر أن أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي في ديسمبر الماضي، أظهرت وجود إقبال على استخدام خط الحافلات العامة عبر الطريق المخصص لمرور الحافلات فقط بين إمارتَي دبي والشارقة، حيث قارب متوسط معدل عدد الركاب اليومي 4000 راكب، وذلك خلال الأسابيع الأولى من تشغيل الخدمة عبر الخط. وافتتحت الهيئة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الطريق في نهاية أكتوبر الماضي، ليربط بين منطقتي الممزر والخان، عبر خط الحافلات رقم (E303)، الذي ينقل الركاب بين المدينتين.

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