«أدنوك» تطلق منصة مجانية لتعليم الهندسة والتكنولوجيا

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قالت شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، إنها تعتزم، اليوم، إطلاق منصة مجانية جديدة لتعليم العلوم والهندسة والتكنولوجيا في الدولة والمنطقة، تحت اسم «أدنوك ستيم». وبينت لـ«الإمارات اليوم»، أن «المنصة الجديدة تتيح للطلاب التسجيل، والوصول إلى المحتويات التعليمية والتحديات، كما ستتيح لهم، آلية تتبع مستوى التقدم، وتحصيل النقاط والحصول على الشهادات، بجانب إعدادهم لمتابعة المسارات التعليمية التي من شأنها أن تهيئهم لصناعات المستقبل. كما أن المنصة تُعد خطوة أخرى بعد نجاح برامج (أدنوك STEM) التعليمية وبرنامج (STEM @ HOME) في المنطقة».

وأكدت أن «(المنصة) تأتي ضمن الدور المجتمعي الذي تلعبه (أدنوك) في مجالات عدة وفي مقدمتها إتاحة الفرصة للطلبة في الإمارات لتعليم عالي الجودة يخدم توجهات الدولة، وتستهدف الطلبة من الفئة العمرية بين 7 و18 عاماً»، مشيرة إلى أنها «تعمل بالشراكة مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات وتسعى لإزالة العوائق أمام تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد». وأردفت: «دفعنا النجاح الذي شهدناه إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة التعلم وإنشاء مساحة واحدة لعرض تعليم (أدنوك STEM) وأنشطة المشاركة المجتمعية ذات الصلة لدعم برامج الفصول الدراسية التقليدية بهدف تزويد الطلاب بتعليم مدروس في أي وقت وفي أي مكان».

وعن كيفية التسجيل والانضمام للمنصة قالت الشركة: «سيتم طرح منصة أدنوك STEM التعليمية، اليوم وبعد ذلك يمكن لأولياء الأمور التسجيل من خلال الرابط (www.adnocstem.ae)، أو إرسال بريد إلكتروني إلى adnocstem@adnoc.ae».

وبينت: «ستوفر المنصة إمكانية الدخول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى أنشطة وتحديات STEM الغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وستسهم هذه المنصة في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في جميع أنحاء الإمارات، كما ستوفر المنصة الفرصة لشركة أدنوك لدعوة شركاء مختلفين للتعاون معها في مبادرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسيستخدم شركاؤنا مِنصتنا كطريقة لتوسيع دائرة المستفيدين».

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