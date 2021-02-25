محمد بن راشد: الإمارات ليست دولة في العالم.. بل العالم في دولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن الإمارات احتلت المرتبة 17 عالميا في مؤشر القوة الناعمة، والأولى اقليميا في قوة التأثير، وذلك بحسب تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وفق تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021 ..ووفق استطلاع للرأي شمل 77 ألف شخص في 105 دولة جاءت دولة الإمارات في المرتبة 17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة والأولى إقليميًا في التأثير ..وضمن افضل 15 دولة في العالم في الاستجابة لجائحة لكوفيد 19".

وتابع سموه: "وجاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالميا في اهتمام العالم اعلامياً بشؤونها متقدمة 8 مراتب عن العام السابق ..وصنفها الجمهور الدولي ضمن العشرة الأوائل عالميا في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان وتأثيرها الدبلوماسي العالمي..".

وأكد سموه على أن الإمارات ليست دولة في العالم بل العالم في دولة، قائلا: "نريد أن نرسل رسالة للجميع بأن دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع كافة الشعوب .. ومستمرة في نسج علاقات ايجابية اقتصادياً وتنموياً مع الجميع .. ومستمرة في احتضان ثقافات العالم .. لأننا لسنا دولة في العالم ..بل العالم في دولة".

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