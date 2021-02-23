محمد بن زايد يواصل جولاته التفقدية بفعاليات" آيدكس 2021 " في يومه الثالث

المصدر: أبوظبي- وام

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جولاته التفقدية و زياراته لعدد من الأجنحة المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021" الذي تستمر فعالياته لليوم الثالث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك".

و اطلع سموه خلال الجولة التفقدية على مزيد من أنظمة الدفاع و الآليات المتطورة و أبرز المنتجات التي تعرضها الشركات المتخصصة في مجالات الدفاع و الصناعات العسكرية و الأمنية.

شملت جولة سموه معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021 " ــ الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ـــ ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021 " وجناح " توازن " وجناح المملكة العربية السعودية إضافة إلى جناح جمهورية صربيا وجناح مركز أحمد المزروعي للابتكار و أجنحة عدد من الشركات المشاركة في المعرض .

و التقى سموه خلال الجولة عددا من المشاركين في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية مشاركاتهم في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف بصناعاتهم والترويج لها إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث انتاج شركاتهم ومشاريعهم المستقبلية التي يقدمونها في المعرض.

رافق سموه خلال الجولة .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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