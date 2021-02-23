محمد بن راشد "فريق "مسبار الأمل" .. راهنا عليهم قبل ٧ سنوات .. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر " كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. فريق راهنا عليهم قبل ٧ سنوات .. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان .. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير".

كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. فريق راهنا عليهم قبل ٧ سنوات .. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان .. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير pic.twitter.com/i0YHl6YvJU — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 23, 2021

وتابع سموه "دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات .. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها .. هم سر تفوق دولتنا .. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة .. يعمل بروح واحدة .. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى"

دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات .. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها .. هم سر تفوق دولتنا .. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة .. يعمل بروح واحدة .. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى pic.twitter.com/5beXOtjLOQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 23, 2021

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