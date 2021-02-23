انطلاق فعاليات اليوم الثالث من معرض "آيدكس 2021"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من معرضَي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 في أبوظبي، وسط مشاركة منافسة عالية بين الشركات الوطنية والعالمية على تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.

وشجعت الدورة الـ15 للمعرض العديد من الشركات الدولية الرائدة على المشاركة، واستعراض الحلول الدفاعية المبتكرة، بفضل جودة التنظيم، والتطبيق الصارم لكل الإجراءات الاحترازية.

وشهد اليوم الثاني من معرضَي "آيدكس" و"نافدكس" 2021، توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما إلى نحو 12.323 مليار درهم.

وتشهد النسخة الـ15 من معرض "آيدكس"، والسادسة من معرض "نافدكس" حضوراً دولياً بارزاً بـ900 شركة من 60 دولة، فيما بلغت نسبة مشاركة الشركات الوطنية 16%، ويجمع "أدنيك" على مدار خمسة أيام 110 وفود دولية و500 إعلامي، وسيطّلعون على أحدث المعدات العسكرية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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