5 مليارات درهم إجمالي صفقات اليوم الأول في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الأول من معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة خمسة مليارات و30 مليون درهم، مع شركات محلية ودولية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين، أمس.

وقال المتحدث الرسمي لمعرضَي «آيدكس» و«نافدكس»، العميد ركن محمد خميس الحساني، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 1.091 مليار درهم، وتمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليارات درهم بنسبة 78%، مشيراً إلى أن العقود الخارجية توزعت على سبع شركات خارجية، و12 شركة محلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المعرضين، العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات التي عقدت تضمنت التعاقد مع «alidus erospace - Sole Proprietorship» لشراء 12 طائرة بدر «B-250» بقيمة 1.697 مليار درهم، كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة «International Golden Group»، لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة «نمر» للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

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