محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقـــات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة فلوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن بالرئيس الأوكراني والوفد المرافق في دولة الإمارات، معرباً عن ثقته بأن الزيارة ستكون إضافة مهمة إلى مسار علاقات البلدين على مختلف المستويات، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لبلده الصديق وشعبه دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

فيما هنّأ الرئيس فلوديمير زيلينسكي في بداية اللقاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، مؤكداً أهمية الإنجاز الاستثنائي في خدمة المجتمع العلمي العالمي والبشرية، وأنه إضافة قيمة إلى جهود العالم في مجالات علوم الفضاء.

وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الأوكراني، لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه النجاح الذي حققته الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وبحث سموه ورئيس أوكرانيا خلال اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما بحث سموه وزيلينسكي، مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة «كورونا» والجهود المبذولة في مواجهتها، وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية. كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات.

كما شدّد سموه على أن الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم، لإيمانها التام بأن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب لا تتحقق إلا في ظل السلام والاستقرار، ولهذا فإنها تدعو دائماً إلى الحوار والحلول السياسية للمشكلات والصراعات بين الدول في كل مناطق العالم.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته الإمارات إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة «كورونا»، مؤكداً حرصه على تنمية مجالات التعاون بين أوكرانيا ودولة الإمارات في ظل الفرص العديدة المتوافرة في مختلف القطاعات.

• الرئيس الأوكراني هنّأ الإمارات بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ.

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