بلدية الشارقة تطلق خدمة اشتراكات المواقف العامة بطريقة رقمية

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة إطلاق خدمة إصدار وتجديد الاشتراكات السنوية للمواقف العامة بصورة رقمية عبر موقعها الإلكتروني استمراراً لجهودها في تحويل خدماتها إلى رقمية والتسهيل على المتعاملين واستجابة لرغباتهم، حيث بات بإمكان المتعاملين الراغبين بالاشتراك أو تجديد اشتراكهم بباقة المواقف العامة إنجاز الخدمة بكل سهولة ويسر، لافتة إلى أنها أصدرت وجددت خلال العام الماضي 17660 اشتراكاً.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت الطريفي، أن إطلاق هذه الخدمة يعكس حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تبنيها لمشروع "سابق" والذي تسعى من خلاله لتحويل كل خدماتها إلى رقمية بالكامل بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبطريقة مبسطة، وهو ما يتماشى مع رؤى وتوجهات الإمارة الباسمة في مجال التحول الرقمي.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن البلدية وفرت للمتعاملين العديد من الخيارات للاستفادة من خدمات المواقف العامة، سواء من خلال الطريقة التقليدية بالدفع عبر أجهزة سداد الرسوم المتوافرة في كل المناطق، أو من خلال الرسائل النصية أو الوقوف في الساحات الاستثمارية أو من خلال الاشتراكات الموسمية، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو لمدة 3 أشهر.

وأشار السويدي إلى أن هذا النوع إلى من الاشتراك بدأت به إدارة المواقف العامة منذ عام 2007، للتسهيل على المتعاملين، ومع تطور تقنيات وأنظمة التفتيش قامت الإدارة بتحويل هذه الاشتراكات إلى افتراضية، بعد أن كانت ملصقات توضع على الزجاج الأمامي للمركبة، ثم قامت بتطويرها وتحديثها ليتم الاشتراك بها بصورة رقمية.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة، علي أحمد أبوغازيين، أن البلدية وفرت خطوات سهلة للاشتراك أو التجديد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية واختيار خدماتنا الإلكترونية والذكية ثم خدمات إدارة المواقف العامة ثم خيار "اشتراكات المواقف"، حيث يقوم المتعامل حينها باتباع الخطوات المطلوبة لتجديد الاشتراك والدفع، مشيراً إلى أن هذا التحول يخدم توجهات التحول الرقمي، من خلال برنامج «سابق»، كما يتم من خلاله تسجيل المركبة التي يرغب صاحبها بالاشتراك بنظام المواقف العامة، وتدوين جميع بياناتها، ونوع الاشتراك المطلوب، والمناطق المطلوبة، والذي يتيح للمفتش معرفة اشتراك المركبة، والمواقف المصرح لها، وتاريخ انتهاء هذا الاشتراك، ويقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمتعامل، قبل انتهاء مدة الاشتراك، لتذكيره بموعد التجديد.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية أصدرت خلال العام الماضي 4477 اشتراكاً جديداً، وقامت بتجديد 13183 اشتراكاً، حيث تتيح هذه الخدمة مرونة إضافية للمتعاملين في سداد رسوم المواقف وبما يتناسب مع رغباتهم في اختيار نوع الاشتراك المناسب لهم مقابل أسعار رمزية تؤدي إلى تجنبه الوقوف بصورة مخالفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news