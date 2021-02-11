تمديد مهلة البناء للأراضي الممنوحة من حكومة دبي 3 سنوات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد المهلة المحدّدة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي لأغراض السكن الخاص، لمدة ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة السابقة.

وهذه هي المهلة الثانية التي يأمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتمديد فترة السماح للمواطنين لبناء الأراضي الممنوحة لهم لأغراض السكن الخاص، حيث أمر سموّه، في عام 2018، بتمديد مهلة البناء لمدة ثلاث سنوات، ما يعكس حرص القيادة على توفير مقومات الراحة للمواطنين، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم بأسلوب لا يضع ضغوطاً على كاهلهم، ويعينهم على تعزيز استقرارهم الأسري والمجتمعي.

ويتيح قرار تمديد المهلة الفرصة أمام المواطنين لتشييد مساكنهم الخاصة بأسلوب مناسب، يكفل لهم ولأسرهم أعلى مستويات الراحة، في إطار عناية سموّه الدائمة بتوفير المقومات التي تضمن للمواطنين السعادة، وتكفل لهم أفضل أشكال الحياة الكريمة.

وأفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، بأن البلدية ستبدأ فوراً تنفيذ قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال: «تكمن أهمية القرار في أنه سيعطي المستفيدين متسعاً من الوقت لترتيب إجراءات بناء مساكنهم الخاصة بكل أريحية، ضماناً لاستقرار أسرهم النفسي والاجتماعي».

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