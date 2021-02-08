مباني شرطة دبي باللون الأحمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة «الإمارات باللون الأحمر»، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر إضاءة مبانيها باللون الأحمر احتفاءً باقتراب «مسبار الأمل» من الوصول إلى المريخ، ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف هذا الكوكب، والتي تُعد أول مشروع عربي لدراسته ومحط آمال 56 دولة عربية وإسلامية لتسجيل حضور علمي وبحثي مُشرف في مجال علوم الفضاء.

وحول المشاركة، أكد مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة العميد خالد شهيل، أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات دائمة من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بالمشاركة في كل المبادرات الوطنية الرائدة خصوصاً المُتعلقة بالإنجاز والحدث الوطني الكبير، مع اقتراب وصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر.

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