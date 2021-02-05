شرطة الشارقة تمنع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة أثناء تشكل الضباب

المصدر: الشارقة- وام

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة، على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، أثناء حدوث الضباب لحين انقشاع الحالة ووضوح الرؤية، وذلك بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تتسبب فيها الحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال المناخية، خصوصاً عند تشكل الضباب.

يأتي هذا الإجراء انطلاقاً من حرص القيادة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات إلى الالتزام التام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، واتخاذ قائديها الحيطة والحذر، وذلك بتطبيق الإجراءات الصحيحة التي تحقق سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها ستقوم بمخالفة الشاحنات والمركبات الثقيلة غير الملتزمة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، حيث تنص المادة رقم 104 الفقرة (ج) على مخالفة تلك الفئة من المركبات عند السير في أوقات الضباب بالغرامة المالية، وقدرها 500 درهم، وأربع نقاط مرورية.

كما حثت قائدي تلك الفئة من المركبات على الالتزام بقرار منع السير أثناء نزول الضباب، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، متمنية السلامة للجميع.

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