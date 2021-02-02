المصدر: الامارات اليوم

مقاهٍ

طالب قارئ بتشديد الرقابة على التباعد الجسدي في المقاهي، إذ إن بعض المقاهي في شارع الكويت بإمارة عجمان لا تزيد المسافة فيها بين كل طاولتين على متر واحد، ما قد يسهم في نقل العدوى بالفيروسات.

دراجات

جدّد سكان في إمارة الشارقة مطالبتهم بالحد من ظاهرة انتشار قيادة الدراجات النارية الصغيرة، خصوصاً تلك التي لا تحمل لوحات مسجلة، ويقودها مراهقون شبان في شوارع رئيسة وأحياء سكنية، دون الالتزام منهم بأدنى القواعد المرورية.

مواقف

اشتكى سائقو مركبات ومستخدمون للطرقات المجاورة لأبراج الراشدية في إمارة عجمان تكرار ظاهرة الوقوف المزدوج من بعض الأشخاص غير الملتزمين، خصوصاً أمام محال بيع الشاي، أو تلك المخصصة لبيع المأكولات والأطعمة.

إشارة

يضطر المشاة في عدد كبير من شوارع دبي والشارقة للضغط يدوياً على الزر المخصص لإيقاف إشارة مرور السيارات، ما يجعلهم عرضة للعدوى بالفيروسات، مطالبين باستبدالها بإشارات الاستشعار عن بعد.

كمامات

لاحظ متسوقون أن عدداً كبيراً من زوّار المولات لا يرتدون الكمامات بصورة صحيحة، داعين مفتشي الرقابة إلى التنبيه على أمن المراكز التجارية بضرورة توجيه الزوّار وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات.

تنويه

نوّه قارئ بجودة الخدمة التي تلقاها لدى مراجعته إدارة المرور بالشارقة لإنجاز معاملة له، وقال إنه فوجئ باستقبال ودود من ضباط وأفراد يعرضون مساعدته، ما جعله ينجز المعاملة بكل يسر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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