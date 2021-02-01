شرطة الشارقة تسترد 210 حسابات إلكترونية مخترقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استردت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة 210 من الحسابات المخترقة خلال عام 2020، وأحالت 125 ضبطية في الجرائم الإلكترونية إلى النيابة العامة، في حين قدمت مساعدات فورية لضحايا الاختراقات الإلكترونية، مكنتهم من استرداد حساباتهم.

وأكد مدير الإدارة، العقيد عمر أبوالزود، أن الجرائم الإلكترونية التي ترد لفرع جرائم تقنية المعلومات، تتمثل في الاستغلال السيئ من قبل ضعاف النفوس من خلال الاحتيال على بيانات الشخص بغرض سرقة أو تحويل الأموال إلى حسابات تخصهم.

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